Рособрнадзор открыл ситуационный центр по вопросам ЕГЭ-2014

Фото: ИТАР-ТАСС

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки начал работу Ситуационный центр по вопросам ЕГЭ 2014 года. Как сообщают в ведомстве, основной задачей центра будет разработка таких мер, которые повысят объективность единого государственного экзамена и помогут провести его без нарушений.

"К работе Ситуационного центра привлечены специалисты Рособрнадзора в области оценки качества, контроля и надзора в образовании, представители ФИПИ, ФЦТ, эксперты в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также к работе центра будут приглашать специалистов из других профессиональных сфер деятельности для создания идей и решений, так или иначе связанных с проведением ЕГЭ.