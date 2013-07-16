Результаты ЕГЭ в этом году превзошли прошлогодние - Рособрназдор

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В России завершилась кампания ЕГЭ-2013. Последний, дополнительный этап экзамена проходил с 8 по 15 июля по 14 предметам. Те, кто сдавал ЕГЭ в Москве, могут узнать результаты на городском портале госуслуг.

По сообщению Рособрнадзора, экзамен прошел без технологических сбоев, не было зафиксировано претензий к контрольным измерительным материалам. При этом группа мониторинга ведомства вновь зафиксировала десятки случаев размещения в интернете фрагментов КИМов, в основном по математике. Вся информация о выявленных фактах была отправлена в регионы для проведения проверок. В отношении нарушителей примут меры административного воздействия, а результаты их экзаменационных работ – аннулируют без права пересдачи в текущем году.

Напомним, в этом году ЕГЭ будут сдавали 860 тысяч человек. Из них 760 тысяч — выпускники этого года. Основной период экзаменов закончился 19 июня.

По предварительным данным, результаты ЕГЭ-2013 оказались лучше прошлогодних – средний балл по математике вырос на 4 балла, по русскому языку - на 2. Также увеличилось число стобалльных работ.

Однако многочисленные нарушения сделали эту экзаменационную кампанию одной из самых скандальных. В интернете постоянно появлялись ответы на задания. В итоге Рособрнадзор решил перепроверить высокобалльные работы из тех регионов, где результаты существенно превышают общероссийские показатели.

Среди нарушений этого года: завышение оценки на 1- 4 и более баллов, оценка несуществующего задания, наличие записей решения другим почерком, дословное совпадение фрагментов решения с текстом критериев оценивания, дословное цитирование опубликованного источника (в том числе, интернет-ресурса), совпадение текста решения с текстом решения в другой работе, выполнение одного или нескольких заданий другого варианта.

В Москве с единого госэкзамена в этом году выгнали 122 ученика. Все их результаты были аннулированы и пересдать экзамен они смогут лишь в будущем году. Однако и.о. главы департамента образования Москвы Исаак Калина ранее заявил, что в целом, москвичи написали ЕГЭ лучше среднего результата по стране.