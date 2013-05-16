Московские учителя проходят обучение по подготовке школьников к ЕГЭ

Столичные педагоги проходят обучение по подготовке школьников к ЕГЭ

Столичных учителей начали обучать правилам подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. Такие курсы, в частности, проводятся в издательском доме "Первое сентября". Об этом рассказала журналистам методист кафедры языкознания Московского института открытого образования, почетный работник общего образования России Мария Абрамова.

При этом возникают определенные сложности. С одной стороны, у всех преподавателей изначально разный опыт в подготовке школьников к ЕГЭ, некоторые даже не занимались этим и пришли на обучение с нуля, рассказала Мария Абрамова.

Кроме того, по ее словам, сложность заключается в том, что материалы учебников, по которым обучают старшеклассников, не совпадают с КИМами – контрольно-измерительными материалами. Получается, что учителя дают одни знания, а на ЕГЭ нужно совсем другое. "Учебники дают знания, а не готовят к ЕГЭ", - отметила она.

В свою очередь, советник Управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы, ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии столицы Елена Щетнева рассказала, что "КИМы составляли лучшие умы России". По ее словам, и учебники, и контрольно-измерительные материалы создавались по единым федеральным стандартам, и расхождений, тем более серьезных, быть не может.

Напомним, Единый государственный экзамен учащиеся девятых и одиннадцатых классов сдают в обязательном порядке с 2009 года. Он является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.