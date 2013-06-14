"Вечерка": Кража в Большом театре, памятник двум войнам и ЕГЭ

Миллионная кража в Большом театре

Главный театр страны опять оказался в водовороте скандалов. Вчера МВД России опубликовало результаты расследования по ремонту Большого театра.

Выяснилось, при проведении работ по реконструкции было растрачено более 90 миллионов рублей из суммы, выделенной на ремонт объектов электроснабжения театра.

Несмотря на то, что ремонт был проведен частично и не в срок, нанятые подрядчики необоснованно подписали акт приемки выполненных работ, за что и получили эту сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере".

Памятник двум войнам

На Фрунзенской набережной появятся 10 скульптур, посвященных событиям Первой мировой и Великой Отечественной войн. Идея принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Первый монумент появится 1 августа 2014 года, как раз к 100-летию Первой мировой войны. Второй памятник откроют уже к юбилею Победы

Шины под машины

Умельцы предложили класть на столичные дороги асфальт, частично сделанный из переработанных автомобильных покрышек. Не исключено, что эту технологию "обкатают" на Пятницкой улице. Покрышку измельчат до состояния крошки, а затем и вовсе превратят в активный резиновый порошок. Авторы идеи уверены, что покрышки сделают асфальт более долговечным.

Разделались с ЕГЭ

Отмучились. Вчера выпускники сдали два последних ЕГЭ — по литературе и географии.

Все. Свобода! На аттестат результаты по этим предметам не влияют, зато очень пригодятся тем, кто поступает в вузы. Так что выдохните, мученики науки, и ждите результатов.

Минимум по географии — 37, по литературе — 32. Кстати, уже ни для кого не секрет, как российские школьники сдали предыдущие экзамены. Итак, "двоечниками" по русскому языку оказались 2,2 процента выпускников. Не знают историю — 8,8 процента, туго с биологией у 6,4 процента и не дружат с информатикой 7,3 процента.

На заметку — с 15 по 19 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов.

Жилинспекция приструнит

Столичные власти усилят контроль за правильностью выставления коммунальных платежей. А что? Хорошее дело, поддерживаем. Потому как хоть и стараются власти следить за правильностью показаний счетчиков, проверяют сведения об управляющих компаниях, а жалобы все равно есть. Теперь все карты отдадут в руки Мосжилинспекции. Именно она будет следить за правильностью цифр в платежках.

Если считаете, что коммунальщики предъявили вам завышенный счет, не молчите, смело обращайтесь в бухгалтерию управляющей компании. Не возымело действия? На это есть городской портал "Дома Москвы" и Мосжилинспекция — жаловаться не возбраняется.

Поможем все вместе

Знаете, какой завтра день? День радости! Фестиваль с таким названием пройдет в Центре современного искусства. С 12.00 в Зеленом ангаре пройдут творческие мастерклассы для всей семьи, благотворительная ярмарка, беспроигрышная лотерея.Все вырученные средства пойдут на ремонт нового помещения благотворительного магазина.