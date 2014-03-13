Российские ВУЗы вернулись к прежнему перечню вступительных экзаменов

Фото: ИТАР-ТАСС
Ряд российских ВУЗов вернулся к перечню вступительных экзаменов, существовавшему до начала 2014 года, говорится на сайте партии "Единая Россия".
В пресс-службе отметили, что в Госдуму внесен законопроект, который обязывает высшие учебные заведения определяться с ними не позднее 1 сентября или 1 октября года, предшествующего выпускным испытаниям.
Напомним, приказом №1 от 9 января 2014 года Минобразования был определен перечень ЕГЭ, который не совпадал с прошлогодним.
"Это вызвало очень большое недовольство, поскольку изменение произошло уже в феврале, когда слишком мало времени оставалось до экзаменов. Получилось, что некоторые абитуриенты были вынуждены сдавать одни экзамены вместо других, к которым они не готовились", - отметил председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.
