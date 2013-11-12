Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 16:56

Общество

Рособрнадзор открыл "горячую линию" по вопросам ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 11 ноября открыла специальную "горячую линию" по вопросам ЕГЭ, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы можно задать по телефону +7(495) 984-8919 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Телефоном "горячей линии" могут воспользоваться как участники ЕГЭ, их родители и преподаватели, так и организаторы.

Специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, касающиеся разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий, организационных требований и др. Кроме того, пользователи могут сообщить о нарушениях, касающихся экзамена.

Вопросы по поводу ЕГЭ можно также задать на форуме официального информационного портала единого государственного экзамена ege.edu.ru, где открыта специальная тема "Горячая линия" по процедурам, правилам проведения и нарушениям на ЕГЭ".

