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Общество

07 июля 2014, 12:20

Горячая линия по ЕГЭ продолжит работу во время приемной кампании

ЕГЭ образование нарушения Рособрнадзор горячая линия Сергей Кравцов

Фото: ИТАР-ТАСС

Горячая линия, открытая Рособрнадзором во время сдачи ЕГЭ, продолжит работать и во время приема в вузы, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Сергей Кравцов.

По телефону 8-800-555-72-73 будут принимать жалобы на нарушения в ходе приемной кампании.

"По каждому случаю мы проведем разбирательство, чтобы не нарушать права обращающихся при поступлении в вузы", - цитирует Кравцова агентство "Интерфакс".

Напомним, что помимо горячей линии Рособрнадзора в период сдачи ЕГЭ работал и специальная телефонная линия общественной палаты. По номеру 8-800-700-83-63 граждане могли задавать свои вопросы или сообщить о предполагаемых нарушениях на государственных экзаменах.

Кроме того, Сергей Кравцов рассказал журналистам, что в этом году восемь российских вузов нарушили требования Рособрнадзора и установили минимальный порог приема абитуриентов по ЕГЭ ниже крайних значений.

Всего существует два порога. Один устанавливается для школьников, если участник экзамена этот порог не преодолеет, ему не выдадут аттестат об окончании школы. Второй порог относится уже к вузам и также устанавливается Рособрнадзором. Учебные заведения не могут принимать абитуриентов, которые не преодолели обозначенную планку.

Сейчас минимальный порог для аттестата составляет 24 балла по русскому языку и 20 по математике. При этом минимальная планка для поступления в вузы - 36 баллов по русскому языку и 24 по математике.

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Отметим, что в понедельник, 7 июля, начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 16 июля. Ожидается, что в столице за парты сядут более 3,5 тысяч человек. Будут открыты 23 пункта для прохождения экзамена. Всего по стране ЕГЭ в дополнительное время сдадут 45 тысяч человек.

Больше всего участников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Также в числе популярных предметов математика и физика. Меньше всего участников выбрали французский и испанский языки.

Напомним, в этом году ЕГЭ по русскому языку и математике не смогли сдать примерно пять тысяч выпускников, что на полторы тысячи меньше, чем в прошлом.

Сюжет: ЕГЭ - 2014

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