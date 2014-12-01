Сегодня в СМИ: приватизация "Роснефти", проходной бал ЕГЭ и новогодние каникулы

Фото: M24.ru

ЦБ соберет данные об электронных мошенничествах со всех банков

Проблема хищений денег с банковских карточек и счетов вышла на государственный уровень. Как пишет газета "Коммерсантъ", в ближайшее время на базе ЦБ планируется создать структуру, которая будет аккумулировать информацию от банков о выявленных киберугрозах.

Банкиры, которые сейчас неохотно делятся друг с другом сведениями об электронных мошенничествах, идею приветствуют. Но только обмена данными мало - необходимы и законодательные изменения, которые помогут предотвращать хищения, а не искать виновных.

Владимир Путин потребовал повысить проходной балл ЕГЭ

Президент Владимир Путин обратился к правительству с рядом поручений, касающихся сферы образования. В частности, глава государства распорядился поднять минимальный проходной балл ЕГЭ для поступающих в вузы, а также создать условия, при которых оценивать знания студентов будут независимые специалисты, а не преподаватели вуза.

Эксперты указывают, что первое поручение может привести к двукратному сокращению бюджетных мест для ряда технических специальностей - в стране просто нет такого количества отличников, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Новогодние каникулы могут стать короче

Новогодние и майские "каникулы" в России могут сократиться. В Госсовете Татарстана посчитали, что россияне слишком много отдыхают, и внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают не переносить выходной день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, сообщает "Российская газета".

Объяснили свою инициативу законодатели Татарстана тем, что длительные каникулы приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня производства, повышению расходов на оплату труда, а следовательно - к снижению производства и замедлению темпов экономического роста.

Россияне будут платить за газ только по счетчику

У россиян, которые ежедневно пользуются газом для приготовления еды и отопления своего дома, осталось совсем мало времени для самостоятельной установки счетчиков. По закону это необходимо сделать до 31 декабря 2014 года.

Можно и позже, никаких штрафов для опоздавших не предусмотрено. Однако специалисты предупреждают, что затягивание этого вопроса может больно ударить по кошельку, пишет "Российская газета". По оценке "РГ", только 10 процентов россиян установили на данный момент в своих квартирах и домах газовые счетчики.

"Трансмашхолдинг" просит господдержки для выполнения контракта по поставкие вагонов метро

"Трансмашхолдинг", ставший единственным претендентом на поставку московскому метро 768 вагонов стоимостью до 133 миллиардов рублей, не готов выполнить контракт без господдержки. Холдинг уже попросил президента Владимира Путина субсидировать из бюджета часть затрат на уплату процентов по займам в рамках этой поставки, сообщает "Коммерсантъ".

Правительство одобрило приватизацию "Роснефти"

Кабинет министров согласовал приватизацию 19,5% "Роснефти" по цене не ниже первичного размещения 2006 года за акцию, пишет газета "Ведомости". Представители Минэкономразвития, "Роснефти" и аппарата первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует приватизацию) отказались от комментариев.

В 2006 году "Роснефть" провела IPO по 7,55 доллара за акцию и расписку (эквивалентна 1 акции). Тогда было размещено 1,4 миллиарда акций на 10,7 миллиардов долларов.

"Яндекс" борется с Google за российских пользователей

Российский лидер интернет-поиска "Яндекс" потихоньку снижает свою долю рынка, а его основной конкурент Google – наращивает. Шанс переломить эту тенденцию "Яндексу" может дать новая версия его браузера, которую поисковик представил в конце прошлой недели, сообщает в понедельник РБК.

Рыночная доля поисковой машины "Яндекс" в ноябре 2014-го держится на минимальном уровне за последние два с половиной года. "Яндекс" все равно остается лидером локального рынка: почти 60% переходов из поисковиков российских пользователей на сайты Рунета делается именно из "Яндекса". Но Google сокращает отставание.