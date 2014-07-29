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Авиа и аэропорты

29 июля 2014, 18:50

Сообщение о бомбе в аэропорту "Домодедово" оказалось ложным

Домодедово аэропорты телефонный терроризм авиа и аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты не подтвердили информацию о якобы заложенной бомбе в столичном аэропорту "Домодедово". Сейчас сотрудники полиции ищут анонима, сообщившего о взрывном устройстве.

"Ранее в справочную аэропорта поступил анонимный звонок о минировании одного из терминалов аэропорта. Специалисты аэропорта "Домодедово" совместно с ОВД оперативно провели проверку. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Угрозы и внештатной ситуации нет", - рассказали M24.ru в пресс-службе авиаузла, добавив, что эвакуации в аэропорту также не проводилось.

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МИА "Россия сегодня" уточняет, что аналогичное сообщение поступило и в аэропорт "Пулково", там было принято решение об эвакуации пассажиров и персонала. При этом, по данным агентства, из-за ложного сообщения о бомбе в "Пулково" и "Домодедово" пришлось задержать 9 рейсов.

Напомним, что в мае президент подписал закон, ужесточающий ответственность за заведомо ложную информацию о теракте, которая привела к крупному ущербу или другим тяжким последствиям.

За сообщения о ложных терактах теперь грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, а также лишения свободы на срок до пяти лет. Крупным считается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

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