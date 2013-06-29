Рейсы в Домодедово выбились из графика из-за сезона отпусков и грозы

Смолеты в Домодедово начнут летать по расписанию в ближайшие часы

Рейсы из Домодедово выбились из графика из-за большой нагрузки в сезон отпусков. В аэропорту заверяют, что самолеты начнут летать по расписанию в ближайшие часы. Сейчас Домодедово работает в штатном режиме, но некоторые рейсы все еще приземляются с опозданием.

На расписание повлияли и вчерашние грозы. Из-за них возникли небольшие сбои в системе логистики, которые уже устранили. Напомним, минувшей ночью вспышки молний были настолько яркими, что видеокадры, которые пытались снять москвичи, оказались просто засвеченными.

По словам руководителя пресс-службы Домодедово Евгения Коноплева, на протяжении вчерашнего дня был ряд факторов, который привел к отклонению от расписания. Во-первых, это прохождение грозового фронта через регион, который затронул аэропорт и привел к некоторым незначительным ограничениям на вылет. Во-вторых, вчерашний день был последней пятницей июня и, по сути, стартом массового сезона отпусков.

"Сейчас все эти факторы прекратили свое действие. Самолеты, выполнив дальние полеты, возвращаются в аэропорт с накопленными задержками, поэтому пока остаются некоторые отклонения от графика", - отметил глава пресс-службы.