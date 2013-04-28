Столичные авиапассажиры не могут вылететь из Египта и из Домодедова

Столичные авиапассажиры не могут вылететь из Египта

Столичные авиапассажиры не могут вылететь из Египта. Рейс Шарм Эль Шейх - Москва задержан на 14 часов, причины пока не объясняются. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее появилась информация об очередных проблемах в Домодедово. Несколько рейсов из столичного аэропорта Домодедово не смогли вылететь вовремя.

Однако большинство рейсов были задержаны незначительно, задержки составляли не более полутора часов, что не выходит за пределы рабочего графика.

Напомним, накануне в аэропорту Домодедово около 200 пассажиров не могли вылететь в Анталию. Весь день они провели в ожидании. В такой же ситуации оказались и желающие улететь на египетские курорты.