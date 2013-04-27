Пассажиры неисправного самолета прекратили бастовать и покинули лайнер

В "Домодедово" завершилась забастовка пассажиров неисправного лайнера

Пассажиры рейса Москва - Шарм-эль-шейх, прекратили забастовку и согласились покинуть неисправный самолет. Большая часть людей отправилась в гостиницы.

Некоторые пассажиры отправились в гостиницу в Подольске, другие предпочли разместиться в "Аэроотеле". Впрочем, аэропорт покинули не все - часть людей продолжает оставаться в аэропорту и требовать встречи с представителем компании, ответственной за рейс.

Туроператор возлагает всю вину за произошедшие на авиакомпанию, обслуживающую перелет. По словам представителя туристической компании, связаться с перевозчиком им до сих пор не удалось.

Напомним, рейс Москва - Шарм-эль-шейх должен был вылететь еще в пятницу. Но выяснилось, что самолет неисправен. Людей не расселили в гостиницы, каждый раз объявляя им о новом времени вылета. В результате, пассажиры начали забастовку.

Забастовка заключалась в том, что они наотрез отказывались покинуть салон неисправного самолета, требуя встречи с представителем компании, несущей ответственность за перелет.