Пассажиры неисправного лайнера бастуют в "Домодедово"

Пассажиры неисправного самолета продолжают забастовку в Домодедово

Пассажиры неисправного лайнера продолжают забастовку в аэропорту "Домодедово". Они отказываются покидать салон неисправного самолета и требуют встречи с представителем компании, которая несет ответственность за рейс.

В социальных сетях пассажиры сообщают, что их пытаются выгнать из самолета. По их словам, никакой информации им не предоставили, также как и еды.

"В самолете полно детей. Нас не покормили, никакой информации не предоставили. Чтобы не предоставлять гостиницу, каждый час показывали новое время вылета рейса", - сообщила пассажир рейса Евгения.

Лайнер должен был вылететь из Москвы в Египет еще в пятницу. Но по техническим причинам рейс был задержан на 12 часов.

В четыре часа утра самолет все же взлетел, но спустя некоторое время вернулся в аэропорт.