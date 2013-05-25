Российские туристы более суток не могут вылететь в Португалию

Более ста туристов в течение суток не могут вылететь в Португалию

Около ста туристов не могут вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Лиссабон. В зале ожидания они находятся уже более суток.

Представители компании "ТАП Португал" объясняют, что причина задержки рейса - в технической неисправности самолета. Со вчерашнего дня он стоит на взлетно-посадочной полосе, машину до сих пор не отогнали в ангар.

На сайте компании написано, что рейс отменен. Других вариантов перелета пассажирам не предложили, равно как не предложили и заселиться в гостиницу.

"Со вчерашнего дня нас кормят обещаниями, - сообщила телеканалу "Москва 24" одна из пассажирок отмененного рейса. - Говорят, что у самолета отвалилось шасси и вот-вот привезут запчасти. Самолет не ремонтируют".