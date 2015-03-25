В Домодедове заработала вторая взлетно-посадочная полоса

В аэропорту Домодедово заработала вторая взлетно-посадочная полоса, сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Значительных задержек в расписании не было. Самолеты использовали другую полосу для взлета и посадки. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщил представитель аэропорта.

Как сообщалось ранее, в Домодедове после аварийной посадки самолета не работает одна из полос. Самолет, летевший из Чехии в Москву, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. Воздушное судно заблокировало полосу, и все вылеты и прилеты осуществлялись через другую ВПП.