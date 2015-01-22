Командира самолета Ту-154 признали виновным в гибели двух пассажиров

Самолет Ту-154 "Авиалинии Дагестана", совершивший аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Фото: ТАСС

Домодедовский городской суд признал пилота самолета Ту-154 Закаржи Закаржаева виновным в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель двух пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Домодедово в 2010 году, сообщает ТАСС.

Как отмечается в приговоре, вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного процесса.

Закаржаеву грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пилот не признал вину и с обвинительным заключением не согласен. В свою очередь адвокат обвиняемого сообщил, что госэкспертиза необъективна, поскольку как ее проводили специалисты Международного авиационного комитета и необходимо сделать независимую экспертизу.

Согласно материалам дела, 4 декабря 2010 года Закаржаев, пилотируя Ту-154 рейса Москва-Махачкала, вылетел из Внукова. Вскоре из-за ошибки техника отключились два двигателя из четырех, и лайнер приземлился рядом с Домодедово, столкнувшись с забором аэропорта.

В результате ЧП два пассажира погибли, 72 человека получили травмы различной степени тяжести. По версии следствия, причиной крушения стали действия командира судна, который нарушил требования захода на посадку с двумя неработающими двигателями. Вины других членов экипажа в крушении не было.