Столичным аэропортам могут вернуть специализацию по сторонам света

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Московским аэропортам могут вернуть специализацию по сторонам света, как это было во времена СССР, сообщил МИА "Россия сегодня" источник в крупной авиакомпании. Таким образом предлагается решить проблему перегруженности неба столицы.

Отмечается, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта получила для ознакомления новую версию структуры воздушного движения в московской зоне. За основу берется принцип "псевдогеографических зон ожидания". Так, для аэропорта Домодедово приоритет будут иметь самолеты, прибывающие с востока и юго-востока, для Внуково - с запада и юго-запада, для Шереметьево - с севера и северо-запада.

По данным собеседника агентства, эти схемы приведут к тому, что авиакомпании будут ежегодно терять миллиарды рублей из-за удлинения маршрутов, расчетного времени рейсов, необходимости дозаправки. В свою очередь, источник в другой крупной компании считает, что речь идет о нерыночной мере - пропадает конкуренция между аэропортами, пассажир не сможет выбирать из какого аэропорта ему удобнее лететь.

Источник агентств в диспетчерских кругах подтвердил, что новые схемы есть, но призваны они стимулировать авиакомпании упорядочить движение в московской авиазоне, которая работает сейчас на пределе возможности. При этом другой источник, близкий к авиавластям уверяет, что схемы были разработаны с учетом пожеланий перевозчиков, которые участвовали в составе рабочей группы.