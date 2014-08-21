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21 августа 2014, 13:54

Строительство взлетной полосы в Домодедове не изменит схему полетов

Домодедово аэропорты строительство реконструкция терминалы авиа и аэропорты мо

Начавшееся в аэропорту Домодедово строительство новой взлетно-посадочной полосы не повлияет на схему полетов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта

"Проведение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы не предполагает изменений схемы движения воздушных судов в районе аэродрома Домодедово" – цитирует агентство представителей пресс-службы "Домодедово". Самолеты по-прежнему будут взлетать и заходить на посадку над расположенными рядом с Домодедово населенными пунктами в соответствие с существующими маршрутами.

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Новая взлетно-посадочная полоса, которая строится в аэропорту, должна заменить существующую ВПП-2, которую переоборудуют под магистральную рулежную дорожку. Проект реконструкции старой полосы и создания новой был разработан в 2013 году, однако Росавиация подписала госконтракты со строительной компанией "СУ-1" только 11 июля 2014 года.

Строительные работы на аэродроме стартовали параллельно с другим масштабным проектом. 18 августа в аэропорту началось расширение пассажирского терминала, о котором уже сообщало издание m24.ru. Площади терминального корпуса к декабрю 2016 года увеличатся почти в два раза: до 500 тысяч квадратных метров. В новых зонах установят около 100 стоек регистрации и более 40 терминалов саморегистрации, что повысит уровень обслуживания пассажиров и увеличит пропускную способность авиаузла. Кроме того, в Домодедово появятся дополнительные места для стоянки воздушных судов, в том числе и суперлайнеров типа Airbus A380.

Как расширят пассажирский терминал в аэропорту Домодедово

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