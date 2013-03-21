Движение аэроэкспрессов восстановлено

Аэроэкспрессы в Домодедово начали ходить по расписанию - задержек больше нет, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В ведомстве советуют пассажирам отказаться от поездки в аэропорт на личном транспорте и воспользоваться аэроэкспрессом.

Сбой на Павелецком направлении МЖД произошел утром 21 марта из-за обрыва кабеля. В результате было задержано несколько электропоездов - отставание от графика достигало 55 минут. Кроме того, были отменены два рейса аэроэкспресса из Домодедово.

Движение на участке пути не останавливалось, но из-за отсутствия электропитания диспетчеры вынуждены были пользоваться телефонами вместо автоматизированных систем. К 13.00 аварию ликвидировали и движение начало возвращаться в график. По состоянию на 17.00 ситуация полностью нормализовалась.