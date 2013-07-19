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19 июля 2013, 11:06

ЧП

На стройке в аэропорту Домодедово задержаны 52 мигранта-нелегала

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе профилактических мероприятий по выявлению мигрантов-нелегалов, работающих в столице, на территории аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово и на прилегающей к нему строительной площадке обнаружили 52 иностранца-нарушителя.

Мигранты трудились в различных организациях и клиринговых компаниях с нарушением законодательства. У большинства задержанных при себе не оказалось паспортов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

К административной ответственности привлечены 40 граждан. Юридические лица, принявшие на работу нелегальных мигрантов, также понесут наказание. Правоохранители составили 51 протокол об административном правонарушении.

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