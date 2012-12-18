Boeing-737 вернулся в Домодедово из-за неполадок с двигателем

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский Boeing-737, следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, вынужден был прервать взлет из Домодедово из-за неполадок с двигателем. Пострадавших при инциденте нет, пилоту удалось удержать лайнер на взлетной полосе.

Инцидент с самолетом авиакомпании "Трансаэро" произошел минувшей ночью в аэропорту Домодедово. Плановое время вылета самолета – 2.20, однако рейс был прерван.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Московской области, рейс был прерван из-за того, что двигатель не удалось вовремя вывести на взлетный режим. При этом пилоту удалось удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным авиакомпании, при движении по взлетной полосе у самолета сработала индикация снижения мощности двигателя на 1%, из-за чего и было принято решение о возвращении. В ходе предварительного исследования неисправностей обнаружено не было.

Всего на борту лайнера находилось 86 человек. По информации аэропорта, пассажиры вылетели резервным самолетом в 5.57, который прибыл в аэропорт Нового Уренгоя в 9.15.