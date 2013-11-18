Прокуратура проверит работу Домодедово после авиакатастрофы в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортная прокуратура после авиакатастрофы в Казани проверит работу служб аэропорта Домодедово, откуда вылетел разбившийся позднее самолет Boeing-737.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников авиационной безопасности, а также авиатопливного обеспечения и иным вопросам", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.