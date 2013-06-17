Пассажиры рейсов компании Kolavia потребуют компенсацию за задержки

Пассажиры задержанных в Домодедово авиарейсов потребуют компенсацию

Пассажиры компании Kolavia ("Когалымавиа") потребуют через суд компенсацию за задержку рейсов. Более тысячи человек в эти выходные не смогли вовремя вылететь на Майорку, в Барселону, Анталию и Шарм-Эль-Шейх. В залах ожидания они провели от 12 до 19 часов.

Неисправность одного воздушного судна повлекла за собой сбой в расписании компании, из-за этого возникли такие массовые и длительные задержки. Сейчас авиакомпания вошла в расписание и работает штатно.

В связи с многочисленными задержками вылетов рейсов авиакомпании проверку начала прокуратура.

Добавим, что это уже не первый случай с рейсами Kolavia. В мае более 200 туристов не могли вылететь на отдых в Шарм-Эль-Шейх - вылет переносили 5 раз.