Движение "Аэроэкспрессов" до аэропорта Домодедова восстановлено

Движение аэроэкспрессов в Домодедово восстановлено

Движение поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Домодедово вернулось к нормальному графику после сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

С 12.00 движение поездов "Аэроэкспресс", курсирующих между Москвой и аэропортом Домодедово, осуществляется по графику, уточнили в пресс-службе.

Напомним, сбой в движении "Аэроэкспрессов" произошел из-за повреждения автоматики на путях.

По данным МЖД, в 8.45 подрядчик, проводивший работы в районе станции Космос, повредил кабель, обеспечивающий автоматическое управление движением поездов.

В связи с этим управление светофорами и стрелками производилось в ручном режиме.