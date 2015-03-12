Форма поиска по сайту

12 марта 2015, 11:02

"Аэроэкспрессы" до Домодедова задерживаются из-за повреждения автоматики

Задерживаются аэроэкспрессы до аэропорта Домодедово

"Аэроэкспрессы" маршрута Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово задерживаются из-за повреждения автоматики на путях, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, в 8.45 подрядчик, проводивший работы в районе станции Космос, повредил кабель, обеспечивающий автоматическое управление движением поездов.

В связи с этим управление светофорами и стрелками осуществляется в ручном режиме, и "аэроэкспрессы" следуют по маршруту с отклонением от графика.

На месте случившегося работает спецбригада МЖД, ремонтники принимают меры для скорейшего восстановления движения.

