"Аэроэкспрессы" до Домодедова задерживаются из-за повреждения автоматики

Задерживаются аэроэкспрессы до аэропорта Домодедово

"Аэроэкспрессы" маршрута Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово задерживаются из-за повреждения автоматики на путях, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, в 8.45 подрядчик, проводивший работы в районе станции Космос, повредил кабель, обеспечивающий автоматическое управление движением поездов.

В связи с этим управление светофорами и стрелками осуществляется в ручном режиме, и "аэроэкспрессы" следуют по маршруту с отклонением от графика.

На месте случившегося работает спецбригада МЖД, ремонтники принимают меры для скорейшего восстановления движения.