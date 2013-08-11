"Вора в законе" Артема Липецкого оставили под стражей еще на 72 часа

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 11 августа, суд продлил срок содержания "вора в законе" Артема Липецкого под стражей на 72 часа.

Напомним, Артема Аракеляна, известного в уголовном мире по кличке "Артем Липецкий", задержали в московском аэропорту "Домодедово" в субботу, 10 августа.

Следствием было установлено, что в декабре 2011 года Аракелян совместно с соучастником возле одного из столичных кафе похитил ранее судимого уроженца Липецкой области, известного как Саша Аббас (так называемый "смотрящий" за городом Чаплыгин Липецкой области). Спустя несколько дней тело мужчины с пятью огнестрельными ранениями головы было обнаружено в Мытищах.

"Аракеляну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п "ж" ч. 2 ст. 105, п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (убийство, похищение человека)", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.