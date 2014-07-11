Пострадавший в аэропорту "Домодедово" самолет принадлежал S7 Airlines

Пассажирский самолет столкнулся с тягачом в аэропорту "Домодедово"

Пострадавший в Домодедово самолет принадлежал авиакомпании S7 Airlines, сообщает в пятницу, 11 июля, Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Самолет принадлежит компании S7 Airlines", - заявил собеседник агентства.

В свою очередь, руководитель пресс-службы авиакомпании "Сибирь" (S7) Бажина Анна подтвердила данную информацию.

"Причины столкновения пока неизвестны, тягач аэропорта задел самолет. Техслужбы аэропорта проводят проверку", - пояснила она.

По ее словам, сколько времени займет ремонт неизвестно, техники еще не проводили его осмотр. "На наш взгляд ничего страшного не произошло. Никто не пострадал, и самолет оперативно заменили другим - за два часа", - добавила она.