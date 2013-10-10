Японский лайнер вернулся в Домодедово из-за проблемы с туалетами

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner в среду вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за неисправности туалетов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей японской авиакомпании JAL.

Накануне лайнер, на борту которого находился 151 пассажир, совершал рейс между Домодедово и токийским аэропортом Нарита. По предварительной информации, в ходе полета отказала электронная система, которая отвечает за работу туалетов. Решение о возвращении пилоты приняли спустя примерно 2 часа после вылета (17:45 по московскому времени). Самолет успешно приземлился в Домодедово около 23:00. Сейчас специалисты JAL выясняют причины произошедшего.

Добавим, что это уже не первый инцидент с Dreamliner. В конце августа самолет компании JAL, совершавший рейс между аэропортом Нарита и Сан-Диего (США) был вынужден вернуться в Токио из-за дефекта в крыле.