В Домодедове задержали 1,5 тонны рыбы из Армении

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В аэропорту Домодедово задержали партию охлажденной рыбы из Армении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Так, было приостановлено оформление около 1,5 тонны рыбы. При проверке было установлено, что в ветеринарном сопроводительном документе не указаны условия перевозки продукции.

Кроме того, условия хранения и транспортировки, указанные на маркировочных этикетках не соответствуют результатам физического контроля.

Напомним, в июне специалисты Россельхознадзора обнаружили более 600 килограммов зараженной паразитом малины в аэропорту Шереметьево.

При досмотре свежих ягод малины, поступивших из Мексики, был обнаружен карантинный вредный организм – западный цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. Общий вес партии – 616,5 килограмма.