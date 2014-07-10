Рейс Москва - Шарм-эль-Шейх задержан на 14 часов

Вылет рейса в Египет из Домодедово отложили более, чем на 12 часов

Пассажиры рейса Москва - Шарм-эль-Шейх не могут вылететь в Египет уже на протяжении 14 часов. Самолет, который должен был отправиться из аэропорта Домодедово еще накануне вечером, до сих пор не готов к полету, сообщает телеканал "Москва 24".

Вылета ожидают около двухсот человек. По словам пассажиров, представители авиакомпании UTair, которой принадлежит самолет, сначала заявили, что есть проблемы с лайнером. Позднее версия изменилась - сообщили, что самолет еще не вылетел из Красноярска из-за плохих погодных условий.

На ночь людей разместили в гостиницах, при этом, по словам туристов, некоторых из них так и не покормили. Рано утром пассажиров привезли в аэропорт, они прошли регистрацию, но рейс вновь отложили.

"Рейс в Шарм-эль-Шейх задерживается в связи с неисправностью воздушного судна. В настоящий момент этот рейс назначен на 12 часов дня. В случае необходимости, если самолет не будет готов к выполнению рейса, полет перенесут на 4 часа дня", - заявила пресс-секретарь компании UTair Елена Галанова.

В то же время онлайн-табло аэропорта Домодедово показывает, что рейс вылетит в 15.25.