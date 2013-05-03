Рейсы в Домодедово задержали из-за технического состояния самолетов

Причиной задержек рейсов в аэропорту Домодедово 1 мая стало плохое техническое состояние самолетов. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили в Росавиации. Напомним, сотни москвичей не могли более 10 часов вылететь в Турцию и Египет. Пассажирам объяснили, что это было связано с поздней подготовкой самолетов. Повлияли и другие факторы.

"На протяжении праздничных дней в аэропорту проходят кратковременные учебные полеты военных летчиков. Это ситуация не вносит существенных корректировок в расписание. Сейчас идет спокойная работа аэропорта. На протяжении последних дней были незначительные сложности в работе некоторых авиакомпаний. Ситуация затронула минимальное количество рейсов и была изолирована", - сказал руководитель пресс-службы аэропорта Домодедово Евгений Коноплев.

В Российском союзе туриндустрии ранее выдвигали версию, что у авиакомпаний просто нет резервных бортов. В майские праздники традиционно увеличивается пассажиропоток, однако не все оказались к этому готовы.

В пятницу, 3 мая, в Домодедово задерживаются 35 рейсов. Сотрудники авиаузла говорят, что их вины в сложившейся ситуации нет. Аэропорт работает нормально, проблемы возникли у авиакомпаний.