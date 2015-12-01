Домодедовские таможенники нашли у пассажира часы за 27 миллионов рублей

Фото: www.customs.ru

Таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили у гражданина Швейцарии четверо часов "Parmigiani Fleurier", а также циферблат и часовые механизмы.

Как сообщает пресс-служба ФТСмужчина прибыл рейсом из Женевы и проследовал через "зеленый коридор", не заполняя деклараций.

По уверениям пассажира, часы являются выставочными образцами для показа в Москве, а их стоимость не превышает 1000 франков (64,5 тысячи рублей). Документы, подтверждающие стоимость часов, отсутствовали, поэтому было решено провести экспертизу.

Эксперт заключил, что рыночная стоимость часов, циферблата и часовых механизмов превышает 27 миллионов рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти 6 миллионов рублей.



Таким образом в действиях гражданина Швейцарии усматриваются признаки состава преступления по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", максимальное наказание по которой – пять лет колонии.

Напомним, в июле прошлого года у пассажира аэропорта Шереметьево, прибывшего из Гамбурга изъяли партию часов стоимостью свыше 130 миллионов рублей.