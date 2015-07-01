В Домодедове несколько рейсов задерживаются на 8 часов

Пассажиров задержанных на 8 часов рейсов отправят в ближайшее время

В столичном аэропорту Домодедово задержаны сразу несколько рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили пассажиры рейса Москва-Сочи.

Люди не могут вылететь в своем направлении уже более восьми часов. По их словам, им не оказывается необходимая помощь, представители компании ничего не объясняют.

Позже стало известно, что пассажиров самолетов "ВИМ-Авиа" обещают отправить по маршрутам в ближайшее время.

Стоит напомним, что 29 июня рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Анапу и Краснодар также вылетели из московского аэропорта "Домодедово" с задержкой. Пассажиры находились в зале ожидания около 5 часов.

Как стало известно, причиной задержек стало позднее прибытие воздушного судна.