Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2015, 15:53

Регионы

В Домодедове несколько рейсов задерживаются на 8 часов

Пассажиров задержанных на 8 часов рейсов отправят в ближайшее время

В столичном аэропорту Домодедово задержаны сразу несколько рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили пассажиры рейса Москва-Сочи.

Люди не могут вылететь в своем направлении уже более восьми часов. По их словам, им не оказывается необходимая помощь, представители компании ничего не объясняют.

Позже стало известно, что пассажиров самолетов "ВИМ-Авиа" обещают отправить по маршрутам в ближайшее время.

Ссылки по теме


Стоит напомним, что 29 июня рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Анапу и Краснодар также вылетели из московского аэропорта "Домодедово" с задержкой. Пассажиры находились в зале ожидания около 5 часов.

Как стало известно, причиной задержек стало позднее прибытие воздушного судна.

Домодедово аэропорты рейсы авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика