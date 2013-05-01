Пассажиры Домодедово не могут вылететь в Анталию

Десятки пассажиров встречают майские праздники в аэропорту Домодедово. Люди не могут вылететь в Анталию. Как оказалось, на 1 место в самолет было продано по 2 билета.

Неразбериха возникла непосредственно перед вылетом. Некоторые пассажиры так и не прошли регистрацию, передает телеканал "Москва 24".

В результате борт все же был отправлен в Анталию, а пассажиры, которым не хватило мест, ожидают дополнительный рейс. Туристам предоставили возможность отдохнуть в гостинице.

Наши корреспонденты пытаются связаться с компанией "ЮТэйр" и туроператором, услугами которых воспользовались туристы.

Надо сказать, сложности с вылетами в теплые страны начались у москвичей начались еще накануне. Были задержаны рейсы из Домодедово авиакомпании "Колавиа" также в Анталию и египетский Шарм-Эль-Шейх. Рейсы неоднократно сдвигали. Пассажирам на время ожидания выдавали талоны на еду.