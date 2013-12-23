В столице выступит немецкий биг-бэнд Swing Dance Orchestra

25 декабря в Доме музыки выступит немецкий биг-бэнд Swing Dance Orchestra, исполняющий подлинный довоенный свинг. В репертуаре коллектива самые разные песни - от композиций ансамбля Бенни Гудмена до знаменитого "В кейптаунском порту".

"Афиша": Swing Dance Orchestra выступит в Москве

Музыканты Swing Dance Orchestra не упускают ни одной детали, даже микрофоны на их выступлениях оформлены в духе 30-х годов XX века.

На родине лидер биг-бэнда Андрей Гермлин ведет концерт на немецком языке. А в столице он скорее всего будет говорить на русском, ведь мама музыканта эмигрировала в Германию из России. Сам Гермлин живет на два дома – в Берлине у него квартира с мебелью эпохи модерна, а в Кении – бунгало.

Стоит отметить, что Swing Dance Orchestra участвовал в фестивале памяти тромбониста Глена Миллера на родине музыканта в Айове.

Начало концерта – в 19.00, стоимость билетов - от 900 рублей.

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