Злоумышленники украли у бывшей участницы "Дома-2" бульдога

Злоумышленники избили бывшую возлюбленную звезды шоу "Дом-2" Венцеслава Венгржановского Жанну Алыбаеву. На девушку напали из-за ее любимого пса породы английский бульдог, передают "Дни.Ру".

Нападавшие пытались отнять у Алыбаевой питомца. "Две недели назад я увидела объявление в интернете о том, что собаку породы английский бульдог отдают в добрые руки бесплатно. Я давно мечтала о собаке и, не раздумывая, связалась с хозяйкой кобеля.

За эти две недели я на содержание и на ветеринаров потратила немалые деньги. И тут его потребовали обратно. На днях мне позвонили соседи и сказали, что кто-то громко стучит в двери. Я сразу приехала. Стояли двое мужчин, которые оскорбляли меня, били руками и ногами, требуя вернуть собаку", – рассказала Жанна.

В итоге английского бульдога мужчины у девушки все-таки забрали, но Жанна не хочет сдаваться. Она уже написала заявление в полицию и сняла побои в травмпункте.

Ранее собаку-поводыря по кличке Диана украли у слепой певицы Юлии Дьяковой в конце июля около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Позже выяснилось, что женщину, которая могла украсть лабрадора, видели в метро с собакой. У метро нашли выброшенный ошейник с номером телефона владелицы.

Помочь разыскать собаку вызвался Следственный комитет. В итоге ее нашли в приюте для бездомных животных в Ступине. Затем удалось задержать и предполагаемую похитительницу.