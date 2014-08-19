Дмитрий Сычев сыграет роль тренера в фильме про футбол

Дмитрий Сычев. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев станет киноактером. Нападающий сыграет в художественном фильме "Коробка".

Сычев перевоплотится в тренера юношеской команды. В этот коллектив мечтает попасть главный герой фильма - молодой человек, увлекающийся дворовым футболом.

Картина выйдет в прокат в будущем году, бюджет фильма составляет 2,7 миллиона долларов. Съемки проходят в Москве и продлятся до сентября.

Напомним, Сычев начал свою карьеру в московском "Спартаке", откуда ушел с громким скандалом. После этого футболист выступал за "Марсель", "Локомотив" и минское "Динамо".

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Волгу", однако так и не сумел забить ни одного мяча в 16 матчах.