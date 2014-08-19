Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

19 августа 2014, 11:11

Дмитрий Сычев сыграет роль тренера в фильме про футбол

Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев станет киноактером. Нападающий сыграет в художественном фильме "Коробка".

Сычев перевоплотится в тренера юношеской команды. В этот коллектив мечтает попасть главный герой фильма - молодой человек, увлекающийся дворовым футболом.

Картина выйдет в прокат в будущем году, бюджет фильма составляет 2,7 миллиона долларов. Съемки проходят в Москве и продлятся до сентября.

Напомним, Сычев начал свою карьеру в московском "Спартаке", откуда ушел с громким скандалом. После этого футболист выступал за "Марсель", "Локомотив" и минское "Динамо".

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Волгу", однако так и не сумел забить ни одного мяча в 16 матчах.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать