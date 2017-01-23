Летные испытания новейшего самолета МС-21 начнутся весной

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Испытания нового российского пассажирского самолета МС-21 пройдут в начале весны, сообщает "Интерфакс".

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в декабре в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского прошли прочностные испытания магистрального самолета, а сейчас идет подготовка к его запуску в Иркутске.

К весне правительство подготовит план по синхронизации производства новых самолетов МС-21, ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 места Ил-114 и удлиненного дальнемагистрального самолета Ил-96-400. При этом старые самолеты планируют вывести из производства.

Вице-премьер отметил, что компаниям, которые буду закупать российскую авиационную технику, предоставят льготы, в том числе связанные с лизингом авиационной техники.