Летные испытания новейшего самолета МС-21 начнутся весной

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Испытания нового российского пассажирского самолета МС-21 пройдут в начале весны, сообщает "Интерфакс".
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в декабре в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского прошли прочностные испытания магистрального самолета, а сейчас идет подготовка к его запуску в Иркутске.
К весне правительство подготовит план по синхронизации производства новых самолетов МС-21, ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 места Ил-114 и удлиненного дальнемагистрального самолета Ил-96-400. При этом старые самолеты планируют вывести из производства.
Вице-премьер отметил, что компаниям, которые буду закупать российскую авиационную технику, предоставят льготы, в том числе связанные с лизингом авиационной техники.
МС-21 способен составить конкуренцию иностранными аналогам и претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Он имеет передовую аэродинамику, самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов, а также обладает возможностью использовать современные американские Pratt & Whitney и отечественные двигатели ПД-14.