Рогозин рассказал об эффекте антироссийских санкций

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал об эффекте от антироссийских санкций на своей странице в Twitter.

К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников

Ранее США смягчили санкции в отношении ФСБ России. Об этом свидетельствует документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который в четверг, 2 февраля, опубликовало санкционное подразделение Минфина США.

Согласно лицензии за некоторыми исключениями разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее запретили исполнительные указы президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и оплачивать лицензии, разрешения и сертификаты", выданные ФСБ для импорта продуктов информационных технологий. При этом общая стоимость оплаты за лицензии не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

