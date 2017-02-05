05 февраля 2017, 11:27

Политика

Рогозин рассказал об эффекте антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал об эффекте от антироссийских санкций на своей странице в Twitter.

Вместе с тем Рогозин прокомментировал информацию западных СМИ о том, что ЕС намерен продлить санкции против России в середине марта. По этому поводу вице-премьер отозвался лаконично: "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" – приводит его слова "Интерфакс".

Ранее США смягчили санкции в отношении ФСБ России. Об этом свидетельствует документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который в четверг, 2 февраля, опубликовало санкционное подразделение Минфина США.

Согласно лицензии за некоторыми исключениями разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее запретили исполнительные указы президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и оплачивать лицензии, разрешения и сертификаты", выданные ФСБ для импорта продуктов информационных технологий. При этом общая стоимость оплаты за лицензии не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

