Рогозин рассказал об эффекте антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал об эффекте от антироссийских санкций на своей странице в Twitter.
К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 февраля 2017 г.
Вместе с тем Рогозин прокомментировал информацию западных СМИ о том, что ЕС намерен продлить санкции против России в середине марта. По этому поводу вице-премьер отозвался лаконично: "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" – приводит его слова "Интерфакс".
Ранее США смягчили санкции в отношении ФСБ России. Об этом свидетельствует документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который в четверг, 2 февраля, опубликовало санкционное подразделение Минфина США.
Согласно лицензии за некоторыми исключениями разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее запретили исполнительные указы президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и оплачивать лицензии, разрешения и сертификаты", выданные ФСБ для импорта продуктов информационных технологий. При этом общая стоимость оплаты за лицензии не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.