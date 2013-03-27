Госдума рассмотрит документ, регулирующий суды с чиновниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес с Госдуму проект кодекса административного судопроизводства. Документ регулирует правовые взаимоотношения между гражданином и чиновником.

Проект касается оспаривания нормативных правовых актов, действий государственной власти, судейских решений, защиты избирательных прав гражданина и прочих дел, где одной из сторон выступает государство.

Так, например, в особом порядке будут рассматриваться дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар, продлении срока принудительной госпитализации и принудительном

психиатрическом освидетельствовании.

Документ обязывает чиновников более тщательно доказывать правоту. За отказ суду в предоставлении требуемых документов представителей государства будут штрафовать. Штрафы также вводятся за различные нарушения на суде. Для органа государственной власти он не может превышать 100 тысяч рублей, для организации - 50 тысяч рублей, для должностного лица - 30 тысяч рублей, для государственного и муниципального служащего - 10 тысяч рублей, для гражданина - 5 тысяч рублей.

По делам, представляющим наибольшую сложность, для граждан вводится обязательное юридическое представительство.