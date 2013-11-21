Дмитрий Медведев предложил укрупнить авиакомпании

Дмитрий Медведев поручил оптимизировать работу авиаперевозчиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил подумать об укрупнении авиакомпаний. Об этом было заявлено на заседании президиума правительства.

По словам главы правительства, в России насчитывается 122 авиаперевозчика, при чем 85-90% из них - слабые по своей материальной базе, финансовым возможностям.

"Поэтому наша задача – развивая конкуренцию, все-таки помогать развиваться самим перевозчикам, включая возможное укрупнение этих перевозчиков там, где это необходимо. Но это не должно идти в ущерб самой конкуренции, о которой мы сегодня говорим", - заявил премьер.

Также Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта продумать меры по оптимизации работы авиаперевозчиков.

На заседании премьеру доложили, что работа комиссий на месте крушения Boeing завершена. В пятницу, 22 ноября, туда привезут родственников погибших.

Напомним, летевший из Москвы Boeing 737 разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.