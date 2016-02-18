Медведев пообещал выполнить обязательства перед пенсионерами

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал исполнить в полном объеме все социальные обязательства государства перед гражданами страны. Он подчеркнул, что никакие сложности в экономике не должны повлиять на финансовое положение россиян, сообщает "Интерфакс".

"Мы должны сделать максимум возможного, чтобы смягчить негативные последствия кризиса для людей, удержать ситуацию с занятостью, замедлить рост цен", – отметил глава правительства.

По его словам, главное – помочь пенсионерам, инвалидам, семьям с низкими доходами.

"Несмотря на крайне напряженный бюджет, мы обязаны полностью исполнить социальные обязательства", – резюмировал председатель кабинета министров.

Напомним, с 1 февраля размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров увеличили на 4 процента.

Также на 7 процентов увеличены социальные выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и проиндексированы ряд пособий на детей.

После индексации средний размер страховой пенсии неработающих граждан увеличился на 490 рублей и составил 12,6 тысячи рублей.

В то же время индексация пенсии работающих граждан приостановлена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон приняла Госдума. Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.