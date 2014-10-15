Форма поиска по сайту

15 октября 2014, 10:55

Современная валютная система должна быть более сбалансированной - Медведев

Фото: ТАСС/ Екатерина Штукина

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что введение новых резервных валют, которые будут уравновешивать доллар, пойдет на пользу мировой финансовой системе. Об этом председатель правительства РФ заявил в интервью китайской телекомпании CNBC.

"Мы ничего не имеем против доллара, как, наверное, и китайцы. Но нам представляется, что современная валютная система должна быть чуть более сбалансированной", - сказал Медведев. По его словам, если какая-то валюта провисает, она должна быть компенсирована в мировой корзине резервных валют чем-то другим.

По мнению премьера, необходимое количество резервных валют - шесть или семь. Это позволит создать необходимый уровень финансовой стабильности. Среди кандидатов Медведев назвал доллар, евро, фунт, и в обозримой перспективе - юань, пишет ТАСС.

"Мы думали, в том числе и о рубле, но это пока, так сказать, лишь взгляд в будущее", - добавил председатель правительства.

Медведев напомнил, что значительная часть золотовалютных резервов России вложена в бумаги, номинированные в долларах США. "Я не уверен, что это хорошо, опять же не потому, что мы плохо относимся к доллару, а просто потому, что мы очень зависим от американской экономики", - посетовал он.

При этом он добавил, что сейчас экономика США растет, но она вовсе не застрахована от новой рецессии, и тогда "будет плохо всем".

"Вот именно от таких зависимостей в развитии мировой финансовой системы, мне кажется, мы должны уходить. И, как я думаю, эту позицию сейчас разделяет значительное число быстроразвивающихся экономик", - отметил Медведев.

Добавим, что в среду, 15 октября, курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории превысил отметку 41 рубль. Однако уже по состоянию на 10.10 доллар немного отступил от максимума, снизившись до отметки 40,98 рубля.

