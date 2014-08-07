Определен список продуктов, запрещенных к ввозу из ЕС, США и Австралии

Определен список продуктов, запрещенных к ввозу из Австралии, ЕС и США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе с 7 августа полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

Ограничение вводится сроком на год. Медведев подчеркнул, что если "западные партнеры продемонстрируют конструктивный подход к вопросам сотрудничества, правительство пересмотрит сроки действия этих мер".

Перечень запрещенных продуктов:

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Молоко и молочная продукция

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Фрукты и орехи

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)

Министерство промышленности и торговли будет ежедневно проверять ситуацию на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, отмечается в документе.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постоянными представителями 28 стран ЕС.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.