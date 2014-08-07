Определен список продуктов, запрещенных к ввозу из ЕС, США и Австралии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе с 7 августа полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.
Ограничение вводится сроком на год. Медведев подчеркнул, что если "западные партнеры продемонстрируют конструктивный подход к вопросам сотрудничества, правительство пересмотрит сроки действия этих мер".
Перечень запрещенных продуктов:
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Министерство промышленности и торговли будет ежедневно проверять ситуацию на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, отмечается в документе.
Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постоянными представителями 28 стран ЕС.
Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.
Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.
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