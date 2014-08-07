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Культура

07 августа 2014, 12:44

Определен список продуктов, запрещенных к ввозу из ЕС, США и Австралии

Дмитрий Медведев еда законы запреты

Определен список продуктов, запрещенных к ввозу из Австралии, ЕС и США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе с 7 августа полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

Ограничение вводится сроком на год. Медведев подчеркнул, что если "западные партнеры продемонстрируют конструктивный подход к вопросам сотрудничества, правительство пересмотрит сроки действия этих мер".

Перечень запрещенных продуктов:

  • Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
  • Мясо крупного рогатого скота, замороженное
  • Свинина свежая, охлажденная или замороженная
  • Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные
  • Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое
  • Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
  • Молоко и молочная продукция
  • Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды
  • Фрукты и орехи
  • Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе
  • Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров
  • Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)

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    Министерство промышленности и торговли будет ежедневно проверять ситуацию на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, отмечается в документе.

    Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постоянными представителями 28 стран ЕС.

    Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

    Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

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