Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над СКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги вырвало победу у санкт-петербургского СКА. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме удачливее оказались хозяева.

Счет был открыт на 9-й минуте встречи. Гости реализовали большинство - Артемий Панарин отпасовал на "синюю линию" откуда Андрею Кутейкину удался мощный бросок. Шайба пролетела между щитков Александра Еременко.

Спустя семь минут Денис Мосалев восстановил равновесие. Динамовцу удался точный выстрел в "девятку" ворот Александра Салака.

На 26-й минуте Тони Мортенссон удачно сыграл на добивании и вновь вывел СКА вперед. Однако в самом конце второй двадцатиминутки Мэт Робинсон вновь сравнял счет. Примечательно, что шайба была заброшена в меньшинстве - "красно-синие" увлеклись атакой, и москвичам не составило особого труда наказать соперника за невнимательность.

На 49-й минуте "бело-голубые" впервые в этой встрече вышли вперед. Мосалев прострелил вдоль ворота на Дениса Кокарева, который подставил клюшку.

Однако за две минуты до конца основного времени гости перевели игру в овертайм. Юрий Александров замкнул передачу Патрика Торесена из-за ворот.

Победу "Динамо" в этой встрече принесла комбинация, которую разыграли на 64-й минуте Каспарс Даугавиньш и Янне Яласваара. Первый совершил сольный проход и отдал передачу на одинокого финна, который свой шанс хладнокровно использовал. Итоговый счет встречи - 4:3 в пользу москвичей.

Таким образом, "Динамо" набирает 45 очков и сохраняет за собой четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.