Московское "Динамо" обыграло в гостях рижских одноклубников

Фото: ИТАР-ТАСС

В Риге 29 ноября состоялся поединок регулярного чемпионата КХЛ между местным "Динамо" и их московскими одноклубниками. Победу праздновал клуб из российской столицы - 3:1.

Исход встречи был предрешен во втором периоде, когда за 10 минут в воротах рижан побывали сразу три шайбы. Сначала отличился Горохов, затем Телльквиста огорчил Кокарев, а под занавес двадцатиминутки после передачи Овечкина шайбу забросил Пестунов, сообщает "Р-Спорт".

В третьем периоде рижанам удалось отыграть один гол - броском от "синей линии" отличился Карл. Арбитры долго решали засчитывать или нет шайбу, поскольку в площади ворот находился игрок хозяев, но все же решили засчитать взятие ворот.

На большее сил у рижского "Динамо" не хватило - матч завершился со счетом 3:1 в пользу московского клуба.

Московское "Динамо" после победы вновь поднялось на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, опередив СКА. Следующую встречу "бело-голубые" проведут 1 декабря в гостях против "Донбасса".