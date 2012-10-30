Столичное "Динамо" одержало победу над рижскими одноклубниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Во дворце спорта "Лужники" 29 октября состоялся матч между столичными и рижскими динамовцами. Победу со счетом 3:1 одержали хозяева площадки.

Счет во встрече был открыт за три секунды до конца третьего периода - отличился Никлас Бэкстрем, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке гости сравняли счет. На 47-й минуте точный бросок удался Гинтсу Мейе, пославшему шайбу между щитков Еременко.

В заключительном отрезке игры москвичи полностью захватили инициативу и сумели дважды поразить ворота Телльквиста. Сначала большинство реализовал Квапил, а затем Кокарев при игре в равных составах перебросил шайбу через щиток шведского голкипера.

Благодаря победе "Динамо" сохранило за собой первую строчку в турнирной таблице. Следующую встречу "бело-голубые" проведут 31 октября дома против "Донбасса".