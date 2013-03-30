Форма поиска по сайту

30 марта 2013, 21:37

Спорт

"Динамо" в гостях проиграло СКА в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" не сумело завершить серию плей-офф Кубка Гагарина с СКА в пятом матче. "Бело-голубые" проиграли со счетом 2:1, а поединок завершился во втором овертайме.

Первые два периода не порадовали зрителей заброшенными шайбами, а в третьей двадцатиминутке команды обменялись голами.

На 49-й минуте Цветков открыл счет, поразив ворота хозяев. Спустя пять минут Тихонов сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

Первая двадцатиминутка победителя не выявила. Во втором овертайме "Динамо" сумело выстоять втроем против пятерых армейцев почти полминуты и уже казалось, что встреча близится к третьему дополнительному периоду, но на последней минуте Тихонову удался точный кистевой бросок.

Армейцы одерживают победу и сокращают разрыв в серии до минимального - 3:2 в пользу "Динамо".

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
Динамо КХЛ СКА Кубок Гагарина

