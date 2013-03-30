"Динамо" в домашнем матче переиграло "Ростов"

Фото: fcdynamo.ru

Столичное "Динамо" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги выиграло у "Ростова" со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Кевин Кураньи.

Гол был забит на 27-й минуте встречи. Джуджак удачно подал с углового, Кураньи опередил защитника и нанес удар с пяти метров. Плетикоса не сумел дотянуться до мяча.

Во втором тайме "Ростов" прибрал инициативу к своим рукам. Гости владели мячом, но всерьез беспокоить Шунина им не давали защитники москвичей.

Несколько возможностей для взятия ворот имел Кириченко, но его удары стали легкой добычей для голкипера динамовцев.

"Бело-голубые" одерживают очередную победу и выходят на пятое место в лиге. В активе подопечных Петреску - 37 очков в 22 матчах.

Отметим, что последнее поражение в чемпионате России "Динамо" потерпело в ноябре прошлого года, когда "бело-голубые" уступили "Краснодару" со счетом 2:0. Беспроигрышная серия москвичей достигла восьми матчей.