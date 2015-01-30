Московское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Локомотив"

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Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минимальным преимуществом обыграло ярославский "Локомотив". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 28-й минуте забросил Максим Карпов, подправивший снаряд в ворота после броска Дмитрия Вишневского.

Счет мог быть и более крупным, но Денис Кокарев не сумел реализовать буллит.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 103 очка и продолжают погоню за "Йокеритом", расположившимся на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.

По потерянным очкам подопечные Харийса Витолиньша имеют небольшое преимущество над финнами.